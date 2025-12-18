Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 18 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MEHMET NESİH ÖZMEN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.12.2025 15:54:36

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.12.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ATATÜRK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.12.2025 12:10:56

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.12.2025 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KEMAL TÜRKLER MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.12.2025 15:14:48

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.12.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
title