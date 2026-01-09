İSTANBUL HAVA DURUMU 10-11 OCAK: Hafta sonu İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İstanbul, yeni haftaya yaklaşırken meteorolojik açıdan oldukça hareketli günler yaşamaya hazırlanıyor. Uzmanlar, 10-11 Ocak tarihlerinde şehrin farklı bölgelerinde sulu kar ve kuvvetli kar yağışının etkili olacağını belirtiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) tarafından yapılan açıklamalara göre, hafta sonu İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Detaylar...

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

Hafta sonu İstanbul'daki hava durumu, özellikle kar bekleyen vatandaşlar için merak konusu. Akom'dan gelen bilgilere göre, cumartesi günü İstanbul'da doğrudan kar beklenmiyor. Ancak cumartesi gününü fırtına ve kuvvetli sağanak yağış etkisi altında geçirecek.

Pazar gününden itibaren sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla birlikte İstanbul'un yüksek kesimlerinde sulu kar etkisini gösterecek. Bu sulu kar, pazartesi günü şehir genelinde kuvvetli kar yağışına dönüşecek. Salı günü ise kar yağışı aralıklarla devam edecek, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar örtüsü oluşması muhtemel.

İSTANBUL'DA ÖNCE SULU KAR, SONRA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İBB Akom'un paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'da kar yağışı süreci iki aşamada gerçekleşecek.

Sulu Kar Etkisi: Pazar günü şehirde sulu kar gözlemlenecek. Bu yağış türü, özellikle alçak bölgelerde kar ve yağmur karışımı olarak kendini gösterecek.

Kuvvetli Kar Yağışı: Pazartesi günü, sulu kar yerini kuvvetli kar yağışına bırakacak. Kar kalınlığının hızlı bir şekilde artması bekleniyor ve özellikle İstanbul'un yüksek ilçelerinde yoğun kar örtüsü oluşacak.

Akom yetkilileri, üç gün boyunca sürecek bu kar yağışının şehir hayatında aksamalara neden olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'daki kar yağışının süresi ve etkisi, hava durumu tahminlerinin öne çıkardığı önemli bir detay. AKOM açıklamasına göre:

Cumartesi: Fırtına ve kuvvetli sağanak etkili olacak, kar beklenmiyor.

Pazar: Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek ilçelerde sulu kar görülecek.

Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı başlayacak ve şehir genelinde etkili olacak.

Salı: Kar yağışı aralıklarla devam edecek, şehirde kar örtüsü artacak.