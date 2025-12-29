Haberler

İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 29-30 Aralık İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 29-30 Aralık İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Gaziosmanpaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Aralık İstanbul Gaziosmanpaşa su kesintisi saatleri...

Gaziosmanpaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.12.2025 11:21:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.12.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
