İSTANBUL FIRTINA SON DAKİKA: İstanbul'da fırtına, ne zaman, saat kaçta bitecek?

Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran kuvvetli fırtına, özellikle İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre rüzgârın yer yer 9 kuvvetine ulaşması beklenirken, vatandaşlar "İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor.

İSTANBUL FIRTINA SON DAKİKA!

İstanbul için yapılan son dakika meteorolojik değerlendirmelerinde, fırtınanın Marmara genelinde etkili olduğu ve kent genelinde hissedildiği bildirildi. MGM'nin açıklamasına göre rüzgâr; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlenerek 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) esecek, bazı bölgelerde ise 9 kuvvetine kadar (90 km/saat) ulaşabilecek.

Bu seviyedeki rüzgârlar;

Ağaç ve direk devrilmeleri,

Çatı uçmaları,

Deniz ulaşımında ciddi aksamalar

gibi riskleri beraberinde getiriyor. Yetkililer, özellikle sahil kesimleri ve yüksek bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul'da fırtına, sadece anlık bir hava olayı değil; şehir yaşamını doğrudan etkileyen ciddi bir meteorolojik durum olarak öne çıkıyor. Marmara Denizi'nde oluşan basınç farkları nedeniyle kuvvetlenen rüzgâr, kentin hem Avrupa hem Anadolu Yakası'nda etkisini hissettiriyor.

En çok merak edilen soruya Meteoroloji Genel Müdürlüğü net bir zaman aralığı verdi. Yapılan resmi açıklamaya göre:

"Marmara'da rüzgârın, yarın (08.01.2026) günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

Bu değerlendirmeye göre İstanbul'da etkili olan fırtınanın 08 Ocak 2026 akşam saatlerinden itibaren zayıflaması ve geceye doğru etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ancak uzmanlar, ani yön ve hız değişimlerine karşı gün boyunca tedbirli olunması gerektiğinin altını çiziyor.