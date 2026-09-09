İstanbul ESENLER su kesintisi! 9-10 Eylül İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Esenler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENLER SU KESİNTİSİ

İSKİ Esenler su kesintisi listesi açıklandı:

Kazım Karabekir Mah / Esenler

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

09.09.2026 15:21

Tahmini Bitiş

09.09.2026 16:30