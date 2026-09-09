İstanbul ESENLER su kesintisi! 9-10 Eylül İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Eylül İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...
Esenler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
ESENLER SU KESİNTİSİ
İSKİ Esenler su kesintisi listesi açıklandı:
Kazım Karabekir Mah / Esenler
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
09.09.2026 15:21
Tahmini Bitiş
09.09.2026 16:30