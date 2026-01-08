İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! Hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

8 Ocak Perşembe günü İstanbul'da trafik durumu, sürücüler için merak edilen başlıkların başında geliyor. Hangi ilçelerde yolların kapalı olduğu, yoğunluğun en çok hangi saatlerde hissedildiği ve tercih edilebilecek alternatif güzergâhlar vatandaşların gündeminde. Günün farklı saatlerinde trafik akışının nasıl olacağı, İstanbul'da hareket edecekler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

Evet, sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, özellikle ana arterlerde ve köprü girişlerinde hissediliyor. İşe gidiş saatleri nedeniyle şehir genelinde bazı bölgelerde trafik akışı yavaşlayabilir.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Yoğun bakım çalışmaları, etkinlikler veya yol onarımları nedeniyle özellikle Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar civarında bazı caddeler kısmen trafiğe kapalı olabilir. Trafik durumu anlık olarak değişebildiği için sürücülere alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprü geçişlerinde yoğunluk yaşandığında sahil yolları, kuzey-güney yönünde alternatif bağlantılar ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümleri trafiği daha hızlı aşmak için tercih edilebilir. Ayrıca toplu taşıma araçları ile yolculuk, trafik sıkışıklığını azaltmak için uygun bir seçenek.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sabah yoğunluğu genellikle 07:00 – 10:00 saatleri arasında başlıyor ve akşam iş çıkışı ile 17:00 – 20:00 saatleri arasında ikinci yoğunluk yaşanıyor. Bu saatler dışında şehir içi trafikte daha rahat bir seyir gözlemleniyor.