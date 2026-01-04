İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 5 Ocak İstanbul'da okul var mı, yok mu?

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, eğitim gündemini de beraberinde getirdi. Özellikle kış aylarında hava durumuna bağlı olarak alınan tatil kararları, milyonlarca öğrenci ve velinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki,İstanbul'da okullar tatil mi? 5 Ocak İstanbul'da okul var mı, yok mu? Detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da etkisini artıran olumsuz hava koşulları, milyonlarca öğrenci ve veli için aynı soruyu yeniden gündeme taşıdı: İstanbul'da okullar tatil mi? Özellikle kış aylarında yaşanan ani hava değişimleri, ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda ciddi zorluklara yol açabiliyor. Bu durum da doğal olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusundaki beklentileri artırıyor.

GÖZLER VALİLİK AÇIKLAMALARINDA

İstanbul gibi büyük ve yoğun nüfuslu bir metropolde, eğitimle ilgili alınacak kararlar doğrudan milyonlarca kişiyi etkiliyor. Bu nedenle okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi açıklamalar İstanbul Valiliği tarafından yapılıyor. Şu ana kadar Valilikten, okulların tatil edileceğine yönelik resmî bir duyuru paylaşılmış değil.

5 OCAK İSTANBUL'DA OKUL VAR MI, YOK MU?

5 Ocak tarihi yaklaşırken, "5 Ocak İstanbul'da okul var mı, yok mu?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Kar tatili beklentisinin artmasında, son günlerde farklı illerde alınan tatil kararlarının da etkisi büyük.

RESMÎ KARAR HENÜZ DUYURULMADI

Mevcut bilgilere göre, 5 Ocak için İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmî karar bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği kanadından yapılacak olası açıklamalar, kamuoyuna anlık olarak duyuruluyor.

5 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

Okulların durumu kadar merak edilen bir diğer konu da 5 Ocak İstanbul hava durumu tahminleri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde kış şartlarına rağmen aşırı bir soğuk hava dalgası beklenmiyor.

MGM TAHMİNLERİNE GÖRE 5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU

MGM verileri, İstanbul'da hava koşullarının genel olarak ılıman ancak rüzgârlı seyredeceğine işaret ediyor:

Pazar günü: Sıcaklık 12–16 °C aralığında, rüzgâr zaman zaman kuvvetli

Pazartesi – Salı: Parçalı ve çok bulutlu, gece 9–11 °C, gündüz 14–15 °C

Çarşamba: Bulutlu hava etkisini sürdürüyor, 10–15 °C

Perşembe: Yer yer yağış bekleniyor, sıcaklık 11–16 °C