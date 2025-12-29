İstanbul'da öğrenciler ve veliler, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Özellikle yoğun kar yağışı ve olumsuz meteorolojik tahminlerin gündemde olduğu dönemlerde, İstanbul Valiliği'nin alacağı karar tüm kamuoyunu ilgilendiriyor. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Aralık İstanbul'da yarın okul tatil mi, yok mu? İşte güncel bilgiler ve resmi açıklamaya dair detaylar...

30 ARALIK İSTANBUL'DA OKUL YOK MU?

30 Aralık günü İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili karar henüz kesinleşmiş değil. Yetkililer, kar ve olumsuz hava koşullarının seyrine göre hareket edeceklerini duyurdu. İstanbul Valiliği'nin resmi açıklaması yapılmadan önce herhangi bir tatil kararı kesinleşmiş sayılmıyor.

Öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliği'nin duyurularını takip ederek tatil kararından anında haberdar olabilir. Valilik resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalar, doğru bilgiye ulaşmanın en güvenilir yoludur.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği kararı, genellikle hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önünde bulundurularak, öğrencilerin güvenliği öncelikli kabul edilir.

Yetkililer, meteorolojik verileri ve şehir genelindeki durumu değerlendirerek tatil kararını açıklayacak. Bu nedenle İstanbul'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı, resmi açıklama yapılana kadar netleşmeyecek.