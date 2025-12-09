İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Haberler

Güncelleme:
İstanbul güne her zamanki yoğunluğuyla başlasa da, sabah saatlerinde hissedilen sıra dışı hava hareketliliği kısa sürede kent gündemini değiştirdi. Farklı semtlerden art arda gelen benzer paylaşımlar, sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı. Özellikle birçok vatandaşın aynı anda titreşim benzeri bir his yaşadığını aktarması, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu yeniden tartışmaya açtı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde beklenmedik bir hareketlilikle güne uyandı. Kısa süre arayla kentin farklı noktalarından gelen "hafif sallantı" ve "titreşim" paylaşımları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı vatandaşlar evlerinde anlık bir sarsıntı hissettiklerini belirtirken, bazıları da park halindeki araçlarının hafifçe oynadığını ifade etti. Kent genelinde merak uyandıran bu durumun nedeniyle ilgili tüm detaylar haberimizin devamında sizi bekliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülkenin çeşitli noktalarına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde tespit edilen yer hareketleri, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranına yansıtılıyor. Kandilli'nin gelişmiş ölçüm sistemleri, en küçük titreşimleri bile kaydederek kamuoyuyla paylaşıyor. Güncel ve doğrulanmış bilgi arayan vatandaşlar için her iki kurumun verileri hâlâ en güvenilir referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son depremler tablosunda; depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana gelme zamanı gibi teknik detaylar açık şekilde listeleniyor. Böylece vatandaşlar, resmi kurum tarafından doğrulanmış verilere hızlıca erişebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü deprem izleme çalışmaları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayarak sosyal medyada oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

9 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Aralık 2025 Salı sabahı İstanbul'un farklı ilçelerinden "hafif bir sallantı" hissedildiğine dair paylaşımlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan bazı vatandaşlar, birkaç saniyelik titreşim benzeri bir etki hissettiklerini belirterek akıllara şu soruyu getirdi: "İstanbul'da deprem mi oldu?"

Paylaşımların artmasıyla birlikte gözler yeniden Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi duyurularına çevrildi. Her iki kurum da sosyal medyada hızla yayılan teyitsiz bilgilere karşı vatandaşları uyararak son durumun yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, doğrulanmamış iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

