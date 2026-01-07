İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da gün henüz aydınlanmadan hissedilen ani bir hareket, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda gelen paylaşımlar dikkat çekerken, yaşanan durumun ne olduğu sorusu kısa sürede gündemin merkezine yerleşti. Gözler yapılacak açıklamalara çevrildi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 7 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapında konumlandırılmış yüksek hassasiyetli gözlem istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini depremle ilgili güncel bilgi arayan vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 7 Ocak tarihli son depremler tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak güncelleniyor. Yetkililer, bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına vatandaşların yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

7 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

7 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği iddia edilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda gelen paylaşımların ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel deprem verilerine çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek gelişmelerin resmî kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.