İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kent genelinde kısa sürede tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımların ardından birçok vatandaş "deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, 6 Şubat'ta yaşandığı iddia edilen hareketin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 6 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri güvenilir kaynaklar arasında yer almaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad'ın 6 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Yetkililer, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında verilerin düzenli olarak güncellendiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

6 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli endişeye yol açtı. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, gelişmelerin yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.