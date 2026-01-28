İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli titreşim, kent genelinde merak ve tedirginlik yarattı. Birçok ilçede hissedildiği belirtilen sarsıntının ardından vatandaşlar sosyal medyada yaşadıklarını paylaşırken, "deprem mi oldu?" sorusu kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı. Gözler şimdi sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 28 Ocak itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde yer alan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 28 Ocak tarihli son depremler tablosunda; meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, olası bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

28 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

28 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntılar, vatandaşlar arasında merak ve tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar "Deprem mi oldu?" sorusunu gündemin ilk sıralarına taşırken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, teyit edilmemiş bilgilerin paniğe yol açabileceğini belirterek gelişmelerin resmi veriler üzerinden takip edilmesini öneriyor.