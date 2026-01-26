İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde dikkat çekti. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, "deprem mi oldu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Uzmanlar ve resmi kurumlardan gelecek açıklamalar beklenirken, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin detaylar merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 26 Ocak itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 26 Ocak tarihli son depremler tablosunda; depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları sayesinde veriler düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiğini hatırlatıyor.

26 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

26 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde kısa süreli sarsıntılar hissedildi. Sosyal medyada artan paylaşımlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirirken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine çevrildi. Yetkililer, teyit edilmemiş bilgilerin paniğe neden olabileceğini belirterek gelişmelerin resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesini öneriyor.