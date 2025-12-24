İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

24 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'da bazı ilçelerde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 24 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir kaynak haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 24 Aralık tarihli son depremler tablosunda, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, bilgi kirliliğine karşı vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

24 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

24 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kentte kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan "deprem mi oldu?" mesajlarının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğini vurgulayarak güncel durumun yalnızca resmi veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.