Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

24 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'da hissedilen sarsıntı, şehir genelinde tedirginliğe yol açtı. Birçok ilçede fark edilen hareketlilik sonrası vatandaşlar, deprem mi oldu? sorusuna yanıt ararken, resmi kurumlar olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

24 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'da bazı ilçelerde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 24 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir kaynak haline getiriyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 24 Aralık tarihli son depremler tablosunda, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, bilgi kirliliğine karşı vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

24 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

24 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kentte kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan "deprem mi oldu?" mesajlarının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğini vurgulayarak güncel durumun yalnızca resmi veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın