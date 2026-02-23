Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da gün ortasında hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Pek çok kişi yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapılırken gözler yetkililerden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da öğle saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı şehir genelinde paniğe neden oldu. Birçok vatandaş "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, sosyal medya platformlarında peş peşe paylaşımlar yapıldı. Yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin resmi kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte ilk bilgiler ve detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (23 ŞUBAT)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 23 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (23 ŞUBAT 2026)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 23 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detaylar paylaşılıyor.

Yetkililer, 7/24 süren izleme ve analiz çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı yalnızca resmi kaynakların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

23 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

23 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sallantılar, kentte kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
