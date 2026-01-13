İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da az önce beklenmedik bir sarsıntı hissedildi. Kentin birçok noktasından hissedilen bu hareketlilik, vatandaşları kısa süreli bir paniğe sürükledi. Sosyal medyada depremle ilgili paylaşımlar hızla yayılırken, herkes deprem merkezinin ve şiddetinin ne olduğunu merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 13 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Yurt genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli gözlem istasyonlarından elde edilen veriler, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin bile kayıt altına alındığı bu sistem, depremle ilgili güncel bilgi arayan vatandaşlar için Kandilli verilerini güvenilir bir kaynak haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 13 Ocak tarihli son depremler tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak güncelleniyor. Yetkililer, yanlış ve doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri çağrısında bulunuyor.

13 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

13 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel deprem verilerine çevrildi. Yetkililer, kesinleşmemiş bilgilerin endişeyi artırabileceğini vurgulayarak gelişmelerin yalnızca resmî kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.