Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da güne hareketli başlayan sabah saatleri, kent genelinde hissedilen bir sarsıntıyla dikkatleri yeniden depreme çevirdi. Kısa süreli ancak belirgin şekilde hissedilen sallantı, birçok ilçede tedirginliğe yol açarken, depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Gözler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmî açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen ani hareketlilik, kent genelinde kısa süreli endişeye yol açtı. Birçok ilçede fark edilen sarsıntının ardından vatandaşlar, yaşanan durumun deprem olup olmadığına dair bilgi arayışına geçti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmî açıklamalar beklenirken, yaşanan gelişmelere ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 1 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuna sunuluyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı haline getiriyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 1 Ocak tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılırken, AFAD vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini hatırlatıyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

1 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

1 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği ifade edilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan "deprem mi oldu?" paylaşımlarının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek gelişmelerin resmî kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var