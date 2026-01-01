İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen ani hareketlilik, kent genelinde kısa süreli endişeye yol açtı. Birçok ilçede fark edilen sarsıntının ardından vatandaşlar, yaşanan durumun deprem olup olmadığına dair bilgi arayışına geçti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmî açıklamalar beklenirken, yaşanan gelişmelere ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 1 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuna sunuluyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 1 Ocak tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılırken, AFAD vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini hatırlatıyor.

1 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

1 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği ifade edilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan "deprem mi oldu?" paylaşımlarının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek gelişmelerin resmî kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.