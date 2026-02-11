İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu, yeni başsavcı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile resmiyet kazandı. Adalet Bakanlığı görevinde yaşanan değişimin ardından gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olacak isme çevrildi.

YENİ ADALET BAKANI KİM OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı.

Görev değişikliğinin ardından Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Tunç, 2001 yılından bu yana çeşitli siyasi görevlerde bulunduğunu hatırlatarak, bundan sonraki süreçte de Türkiye Yüzyılı için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti ve yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e başarı dileklerini iletti.

YENİ İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI KİM OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine atanmasıyla birlikte yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kim olacak merak edildi. Resmi Gazete'de yer alan kararda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için yeni bir atamaya yer verilmemiştir.

Başsavcılık atamalarının Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yürütülen ayrı bir süreç kapsamında yapılmaktadır.