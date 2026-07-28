Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'deki yönetim değişiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. "Ahmak Davası" süreci ve İBB Meclisi'ndeki olası başkanlık seçimi üzerinden yapılan değerlendirmeler, siyasi kulislerde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? Detaylar haberimizde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargılandığı dava kapsamında olası bir siyasi yasak gelmesi durumunda, belediye meclisinde yapılacak yeni başkanlık seçiminde dengelerin tamamen değişebileceği öne sürüldü. Kulisleri sarsan iddiaya göre, mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın yaklaşık 40 ismin yer değiştirmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi AK Parti'ye geçebilir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İBB'nin AK Parti'ye geçme ihtimalini içeren bu değerlendirme, TV100 ekranlarında yayınlanan "Buket Aydın ile Doğrudan" programında gazeteci Aytunç Erkin tarafından dile getirildi.

İBB Meclisi'nde 185 CHP'li üyenin bulunduğunu hatırlatan Erkin, bu üyelerin bir bölümünün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste 40'a yakın Kemal Bey'e (Kılıçdaroğlu) yakın isim olduğu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nın sonuçlanmasıyla birlikte siyasi yasak geleceği için mecliste belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Bu 40 meclis üyesinin bir yer değiştirme sürecinde, o zaman farklı bir sonuç çıkma ihtimali yüksek diyorlar."

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Barış Yarkadaş da meclis aritmetiğine yönelik bu kaygının CHP içerisinde konuşulduğunu ifade etti. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun süreci yakından takip ettiğini ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bu ihtimal üzerine bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini aktararak şu açıklamayı yaptı:

"Sanırım yeni parti yönetimiyle CHP'nin ilk uzlaşması burada olacak İBB'nin kaybedilmemesi için. İBB hiçbir koşulda AK Parti'ye kaybedilmeyecek."

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakın eşi görmesin! Cucurella'nın koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba

Sakın eşi görmesin! Koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere büyük ayıp
Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Takımının yıldızını ABD'ye gönderdi!
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi