İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargılandığı dava kapsamında olası bir siyasi yasak gelmesi durumunda, belediye meclisinde yapılacak yeni başkanlık seçiminde dengelerin tamamen değişebileceği öne sürüldü. Kulisleri sarsan iddiaya göre, mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın yaklaşık 40 ismin yer değiştirmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi AK Parti'ye geçebilir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İBB'nin AK Parti'ye geçme ihtimalini içeren bu değerlendirme, TV100 ekranlarında yayınlanan "Buket Aydın ile Doğrudan" programında gazeteci Aytunç Erkin tarafından dile getirildi.

İBB Meclisi'nde 185 CHP'li üyenin bulunduğunu hatırlatan Erkin, bu üyelerin bir bölümünün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste 40'a yakın Kemal Bey'e (Kılıçdaroğlu) yakın isim olduğu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nın sonuçlanmasıyla birlikte siyasi yasak geleceği için mecliste belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Bu 40 meclis üyesinin bir yer değiştirme sürecinde, o zaman farklı bir sonuç çıkma ihtimali yüksek diyorlar."

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Barış Yarkadaş da meclis aritmetiğine yönelik bu kaygının CHP içerisinde konuşulduğunu ifade etti. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun süreci yakından takip ettiğini ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bu ihtimal üzerine bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini aktararak şu açıklamayı yaptı:

"Sanırım yeni parti yönetimiyle CHP'nin ilk uzlaşması burada olacak İBB'nin kaybedilmemesi için. İBB hiçbir koşulda AK Parti'ye kaybedilmeyecek."