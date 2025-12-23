İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 23-24 Aralık İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beylikdüzü ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Aralık İstanbul Beylikdüzü su kesintisi saatleri...
Beylikdüzü su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Aralıkİstanbul su kesintisi saatleri...
BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: DEREAĞZI MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMİLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 23.12.2025 09:00:13
Tahmini Bitiş Tarihi: 24.12.2025 4:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: CUMHURİYET MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 23.12.2025 09:00:13
Tahmini Bitiş Tarihi: 24.12.2025 4:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185