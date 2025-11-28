İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 28 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 05.00 – 07.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Etkilenen Bölgeler:
Merkez – Ömerli Mahallesi, Terme Sokak
Ömerli Mahallesi genel sokaklar
Merkez – Hadımköy Mahallesi, Abdülezelpasa, Cahit Sıtkı Tarancı, Dr. Sadık Ahmet, Gazi Paşa, Mevlana, Rukiye, Saime, Çöl Sokak
Hadımköy Mahallesi genel sokaklar
Merkez – Ömerli Mahallesi, Ilgaz Sokak
Merkez – Hadımköy Mahallesi, Alparslan Türkeş, Bilnur, Cahit Sıtkı Tarancı, Gurur, Hitit, Mevlana, Pazaryolu Sokak
Avcılar
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım
Etkilenen Bölge: Tahtakale Mahallesi
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 13.00 – 14.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölge: Merkez – Cihangir Mahallesi, Güvercin Sokak
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 14.00 – 15.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölge: Cihangir Mahallesi genel sokaklar
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen Bölge: Merkez – Yeşilkent Mahallesi, Balık Yolu, G–204, G–205, G–206, G–32, G–36, G–37, G–38, Ozanlar Sokak
Bahçelievler
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 07.00 – 11.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Etkilenen Bölge: Kocasinan Merkez Mahallesi
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 08.00 – 12.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Etkilenen Bölge: Merkez – Bahçelievler Mahallesi, Hasan Doğan, Ziyapaşa, Şevket Dağ Sokak
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölge: Merkez – Yenibosna Merkez Mahallesi, Cemal Ulusoy Sokak
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 15.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Etkilenen Bölge: Merkez – Çobançeşme Mahallesi, Elmalı ve Mimarsinan 1 Sokak
Başakşehir
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölge: Merkez – Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Sokak
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 13.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Merkez – Altınşehir Mahallesi, 103., Akgöl, Alev, Aybek, Burçak, Eren, Gülten, Orkun, Osmanlı, Çetin, Ömür, Örnek Sokak
Merkez – Altınşehir Mahallesi, Alev, Bayar, Burçak, Eren, Eşref, Gülçin, Koçak, Melek, Muhsin Yazıcıoğlu, Ömür Sokak
Beylikdüzü
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 10.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölge: Yakuplu Mahallesi
Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Kavaklı Mahallesi
Büyükşehir Mahallesi
Sahil Mahallesi