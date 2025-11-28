Haberler

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 28 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 05.00 – 07.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Merkez – Ömerli Mahallesi, Terme Sokak

Ömerli Mahallesi genel sokaklar

Merkez – Hadımköy Mahallesi, Abdülezelpasa, Cahit Sıtkı Tarancı, Dr. Sadık Ahmet, Gazi Paşa, Mevlana, Rukiye, Saime, Çöl Sokak

Hadımköy Mahallesi genel sokaklar

Merkez – Ömerli Mahallesi, Ilgaz Sokak

Merkez – Hadımköy Mahallesi, Alparslan Türkeş, Bilnur, Cahit Sıtkı Tarancı, Gurur, Hitit, Mevlana, Pazaryolu Sokak

Avcılar

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım

Etkilenen Bölge: Tahtakale Mahallesi

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 13.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölge: Merkez – Cihangir Mahallesi, Güvercin Sokak

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 14.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölge: Cihangir Mahallesi genel sokaklar

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen Bölge: Merkez – Yeşilkent Mahallesi, Balık Yolu, G–204, G–205, G–206, G–32, G–36, G–37, G–38, Ozanlar Sokak

Bahçelievler

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 07.00 – 11.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Etkilenen Bölge: Kocasinan Merkez Mahallesi

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 08.00 – 12.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Etkilenen Bölge: Merkez – Bahçelievler Mahallesi, Hasan Doğan, Ziyapaşa, Şevket Dağ Sokak

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölge: Merkez – Yenibosna Merkez Mahallesi, Cemal Ulusoy Sokak

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Etkilenen Bölge: Merkez – Çobançeşme Mahallesi, Elmalı ve Mimarsinan 1 Sokak

Başakşehir

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölge: Merkez – Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Sokak

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 13.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Merkez – Altınşehir Mahallesi, 103., Akgöl, Alev, Aybek, Burçak, Eren, Gülten, Orkun, Osmanlı, Çetin, Ömür, Örnek Sokak

Merkez – Altınşehir Mahallesi, Alev, Bayar, Burçak, Eren, Eşref, Gülçin, Koçak, Melek, Muhsin Yazıcıoğlu, Ömür Sokak

Beylikdüzü

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 10.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölge: Yakuplu Mahallesi

Tarih ve Saat: 28 Kasım 2025, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Kavaklı Mahallesi

Büyükşehir Mahallesi

Sahil Mahallesi

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

