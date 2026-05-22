İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 22-23 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

22 Mayıs 2026 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Hadımköy Mahallesi’nde Abdülezelpaşa, Alparslan Türkeş, Bilnur, Cahit Sıtkı Tarancı, Gazi Paşa, Gurur, Hitit, Mevlana, Pazaryolu, Rukiye, Saime ve Çöl sokaklarında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Hadımköy Mahallesi Elvan Sokak’ta yeni kablo bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökhan Sokak’ta SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Avcılar

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ambarlı Mahallesi’nde Akbuğday ve Harmantepe sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak ile Zafer Mahallesi’nde Ağrı, Beydağı, Göldağı, Yıldırım Beyazıt ve Yüksel sokaklarında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün Fevzi Çakmak Mahallesi’nin bazı bölgelerinde kapsamlı TM bakım çalışmaları sebebiyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

23 Mayıs 2026 tarihinde 01.00 ile 03.00 saatleri arasında Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil Sokak’ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Altınşehir Mahallesi Gülay Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Mayıs 2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Başak Mahallesi’nin bazı bölgelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beylikdüzü

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gürpınar Mahallesi’nde Adnan Menderes, Kartopu, Millet, Pilot, Sezgi, Tevfik Fikret, Vatan ve Ülkü sokaklarında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ekinoba Mahallesi’nde Akif, Ayerdem, Cem, Cemre, Hürriyet, Necip Fazıl Kısakürek, Piri Reis ve Zülal sokakları ile Mimar Sinan Merkez Mahallesi Hürriyet Sokak’ta kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Celaliye Mahallesi İstanbul Sokak ile Kamiloba Mahallesi’nde Acar 1, Dilek 2, Motel, Murat 2, Oya 1, Suzan Avcı, Yenikent, İstanbul ve Şayanlar sokaklarında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.25 ile 18.25 saatleri arasında Celaliye, Hürriyet ve Türkoba mahallelerinde kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Esenler

22 Mayıs 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi’nde 219., 235., 237., 241., 263., 264., 265. sokaklar ile Anafartalar Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Oruçreis Mahallesi’nin bazı bölgelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

22 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nin bazı bölgelerinde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1014, 1015, 1022, 1027, 1028, 1038/1, 1040, 1045, 1047, 1048, 1058, 1059, 1059/1, 1059/2, 1061, 1061/1, 1064, 1064/1, 1071 sokakları ile Hoca Ali Aslan, İnönü ve Şehit Mustafa Yeşil sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ayrıca aynı mahallede 1038, 1040, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1050, 1051, 1057, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072 ve 1072/1 sokakları ile İnönü Sokak’ta da bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kağıthane

22 Mayıs 2026 tarihinde 00.00 ile 07.00 saatleri arasında Seyrantepe, Sultan Selim ve Telsizler mahallelerinde kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.