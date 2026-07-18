İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hadımköy Mahallesi Özgüler Sokak ve çevresinde deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecektir.

Aynı gün ve saatlerde Hadımköy Mahallesi’nin bazı bölgelerinde de deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Akşemseddin Mahallesi Doğan Araslı Sokak ile İncirtepe Mahallesi 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239 ve 242. sokaklarda; Doğan Araslı ve Kemal Paşa sokaklarında; İnönü Mahallesi 351, 352 ve 353. sokaklar ile Belde, Doğan Araslı ve Kemal Paşa sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Akçaburgaz ve Cumhuriyet mahallelerinin bazı bölgelerinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Örnek Mahallesi’nin bazı bölgelerinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SULTANGAZİ

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 75. Yıl Mahallesi 1335, 1338, 1339, 1340, 1341 ve 1351. sokaklar ile Millet ve Okul sokaklarında; Gazi Mahallesi 1342, 1343, 1344, 1345, 1351, 1352 ve 1382. sokaklar ile İsmetpaşa Sokak’ta; Yunus Emre Mahallesi 1386, 1386/1 ve 1406. sokaklar ile İsmetpaşa Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında Cebeci Mahallesi 2459, 2460 ve 2465. sokaklar ile Atatürk, S ve T sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında 50. Yıl Mahallesi 2094, 2096, 2097, 2098 ve 2099. sokaklar ile Eski Edirne Asfaltı ve Muhsin Yazıcıoğlu Sokak’ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tüm çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek gerçekleştirilecektir.