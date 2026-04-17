İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 17-18 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAHÇELİEVLER

17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yenibosna Merkez Mahallesi’nde Güneşli Yolu, Arif Ağa, Burhanbey, Halil Çavuş, Tanyeri ve Atatürk sokakları ile Şehit Selim Ayaydın Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

17 Nisan 2026 tarihinde Altınşehir Mahallesi’nde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması kapsamında 107., Altıntepe, Dağ, Sevgi Çiçeği, Çakmak, Çağdaş ve İntepe sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Sokak’ta saat 10.00 ile 14.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır. Güvercintepe Mahallesi Başpınar Sokak’ta ise saat 11.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

BEŞİKTAŞ

17 Nisan 2026 tarihinde Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak’ta saat 09.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı mahallede Mimoza, Orgeneral İzzettin Aksalur ve Oyak Sitesi sokaklarında ise saat 10.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

ESENLER

17 Nisan 2026 tarihinde Kazım Karabekir Mahallesi’nde 1052., 1054., Aşık Veysel ve Karatay sokakları ile Menderes Mahallesi Endülüs ve Karatay sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

17 Nisan 2026 tarihinde Güzelyurt Mahallesi’nde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

17 Nisan 2026 tarihinde Akıncılar Mahallesi Çukurova Sokak’ta saat 08.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gültepe, Ortabayır ve Telsizler mahallelerinde çok sayıda sokakta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SULTANGAZİ

17 Nisan 2026 tarihinde İsmetpaşa Mahallesi’nde 134., 136., 69. ve Ordu sokaklarında saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün Cebeci Mahallesi’nde 2450., P ve Çanakkale Şehitleri sokaklarında saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması kapsamında kesinti uygulanacaktır. Ayrıca 50. Yıl Mahallesi’nde çok sayıda sokakta saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.