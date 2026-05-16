İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 17-18-19 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Firuzköy Mahallesi’nde Aziz, Bağlariçi ve Hasan Önel sokaklarında 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.00 ile 17.05 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gümüşpala Mahallesi İnci Sokak’ta 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Altınşehir Mahallesi’nde 115., Aybek, Gülten ve Osmanlı sokaklarında 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

Cihannüma Mahallesi’nde Akdoğan, Barbaros, Bostancı Veli ve Hasfırın sokaklarında 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Barış Mahallesi’nde 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Sokak’ta 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yakuplu Mahallesi’nde 72., 74. ve Barış sokaklarında 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

Kocatepe Mahallesi’nde 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kocatepe Mahallesi’nde Abdülhak Hamit, Büyük Şişhane, Dolapdere Taksim, Irmak, Kılburnu ve Küçük Şişhane sokaklarında; ayrıca Şişli ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde Kuzukulağı, Nizamiye ve Sazlıdere sokaklarında 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Örnektepe Mahallesi’nde 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 20.00 arasında yatırım ve ekonomik ömür yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece

Atatürk Mahallesi’nde 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Oruçreis Mahallesi Giyimkent 4. Sokak’ta 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Davutpaşa Mahallesi’nde 62., 63., 64., 65. ve Davutpaşa sokaklarında 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tuna Mahallesi’nde 678., 683., 689., 694. ve Şehit Cengiz Karcıoğlu sokaklarında 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde 1003., 1004. ve 1005. sokaklarda; ayrıca Menderes Mahallesi 381. Sokak’ta 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih Mahallesi’nde 204., 218., 219., 267., Aksaray ve Anafartalar sokaklarında; ayrıca Tuna Mahallesi 738. Sokak’ta 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Osmangazi Mahallesi 2684. Sokak’ta 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akçaburgaz ve Cumhuriyet mahallelerinde 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında yeni trafo merkezi yatırımı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

75. Yıl Mahallesi’nde 1317., 1335., 1336., 1337., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., Gazi, Millet, Okul ve İsmetpaşa sokaklarında; Gazi Mahallesi’nde 1342., 1343., 1344., 1351., 1352. ve Okul sokaklarında; ayrıca Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., Gazi ve Okul sokaklarında 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultançiftliği Mahallesi’nde 188. ve 23. sokaklarda 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2293., 2295. ve Muhsin Yazıcıoğlu sokaklarında 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.