İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 2-3 Aralık İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Aralık İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: İSMETPAŞA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.12.2025 15:44:44
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.12.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185