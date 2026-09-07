İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 7-8 Eylül İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Başakşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Bahçeşehir 2.kısım Mah. / Başakşehir

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

07.09.2026 15:24

Tahmini Bitiş

07.09.2026 18:00