İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 7-8 Eylül İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Eylül İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...
Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
İSKİ Başakşehir su kesintisi listesi açıklandı:
Bahçeşehir 2.kısım Mah. / Başakşehir
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
07.09.2026 15:24
Tahmini Bitiş
07.09.2026 18:00