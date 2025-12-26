Haberler

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 26-27 Aralık İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 26-27 Aralık İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Aralık İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...

Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Başakşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BAŞAKŞEHİR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.12.2025 11:58:55

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 26-27 Aralık İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor

Açıklanması an meselesi! İşte adayların sonuçları öğreneceği adres