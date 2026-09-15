Haberler

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 15-16 Eylül İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 15-16 Eylül İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Eylül İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...

Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Başakşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Şamlar Mah / Başakşehir

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

15.09.2026 15:27

Tahmini Bitiş

15.09.2026 18:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel

Yeni bölüm fragmanına büyük tepki var: Senarist kendine gel

Antalya'da okul arkadaşını ziyarete giden 65 yaşındaki kadını darp edip öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ziyarete gittiği evden bir daha çıkamadı! Cezası belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti

Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

Bu ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un orta yerinde döviz bürosu savaş alanına döndü
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL

Sıfır atık dönüşümüne dev destek! 500'den fazla projeye 10 milyar TL
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Apartmanda korkunç olay! 62 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı