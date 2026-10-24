İstanbul Barosu seçimleri SON DAKİKA! İstanbul Barosu seçimleri kim kazandı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde yeter sayının sağlanmasının ardından başladı. Baro başkanlığı için adayların konuşmalarının yapıldığı genel kurulda yaşanan sloganlar, sözlü tartışmalar ve yumruklaşmalar nedeniyle toplantıya ara verildi. İstanbul Barosu seçimlerinde sonuçların yarın açıklanması beklenirken, adayların kim olduğu ve seçim sürecinde yaşananlar gündeme geldi. Peki, İstanbul Barosu seçimleri kim kazandı? Detaylar...

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

İstanbul Barosu seçimlerinde kazanan isim henüz belli olmadı. 128. Olağan Genel Kurul kapsamında baro başkanını ve yönetim organlarını belirleyecek oy verme işlemi 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Oyların sayılmasının ardından seçim sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNDE ADAYLAR KİMLER?

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için dokuz aday yarışıyor. İstanbul Barosu’nun resmî seçim sayfasında yer alan gruplar ve seçim sürecinde açıklanan adaylar şöyle:

Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu – Değişim İçin Avukatlar Grubu

Prof. Dr. Ümit Kocasakal – Cumhuriyetçi Güç Birliği

Av. Hasan Kılıç – Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi ortak adayı

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu – Avukat Hakları Grubu

Av. Arife Gökkaya Dinç – Bağımsız Avukatlar Grubu

Av. Atakan Adem Selanik – Cumhuriyet Avukatları Grubu

Av. Salih Uçar – Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu

Av. Metin Üraçin – İstanbul Avukatlar Birliği

Av. Gülbeyaz Karadeniz – Bağımsız aday

İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNDA NELER YAŞANDI?

İstanbul Barosu’nun Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu’nda, adayların konuşmaları sırasında salonda gerginlik yaşandı. Bağımsız Avukatlar Grubu adayı Av. Arife Gökkaya Dinç’in konuşmasının ardından bir grup avukat LGBT+ bayrağı açarak slogan attı. Başka bir grubun karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma büyüyerek yumruklaşmaya dönüştü.

Yaşanan arbede nedeniyle genel kurula 15 dakika ara verildi. Tarafların sakinleşmesinin ardından adayların konuşmalarına devam edildi.

Cumhuriyetçi Güç Birliği’nin başkan adayı Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal’ın konuşması sırasında salonda Türk bayrağı açıldı. Bu sırada “Ne Mutlu Türk’üm diyene” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atıldı. Divan Başkanlığı, Türk bayrağının tüm avukatların ortak değeri olduğunu ve seçim malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini belirten bir anons yaptı.

İstanbul Barosu seçimlerinde oy verme işleminin 25 Ekim Pazar günü tamamlanmasının ardından yeni başkanın ve baronun yönetim organlarında görev alacak isimlerin belli olması bekleniyor.