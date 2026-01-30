İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 OCAK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu?

İstanbul'un su kaynaklarına ilişkin veriler, 30 Ocak 2026 itibarıyla dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. İSKİ tarafından paylaşılan güncel istatistikler, megakentin barajlarında son iki haftalık süreçte belirgin bir toparlanmaya işaret ediyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 OCAK

Uzun süredir yakından takip edilen doluluk oranları, özellikle ocak ayının ikinci yarısında yaşanan artışla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşınmış durumda.

İSKİ'nin resmi ölçümlerine göre, 30/01/2026 saat 09:16:53 itibarıyla İstanbul genelindeki ortalama baraj doluluk oranı %27,8 olarak kayda geçti. Bu oran, önceki haftalarla kıyaslandığında kayda değer bir yükselişi temsil ediyor. Yetkili kurum tarafından paylaşılan veriler, İstanbul'un su rezervlerinin kısa vadede olumlu bir ivme kazandığını ortaya koyuyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDESİ KAÇ OLDU?

Kamuoyunun en çok merak ettiği sorulardan biri olan "İstanbul baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu?" sorusu, güncel verilerle netlik kazandı. 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla açıklanan resmi rakamlar, İstanbul genelindeki barajların ortalama %27,8 doluluk oranına ulaştığını gösteriyor.