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İstanbul baraj doluluk oranları: 23 Eylül İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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İstanbul baraj doluluk oranları: 23 Eylül İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul’da barajların doluluk oranlarına ilişkin 23 Eylül 2026 tarihli güncel veriler açıklandı. İSKİ’nin paylaştığı son veriler, barajlardaki doluluk durumunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, 23 Eylül İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizde.

İstanbul’un su kaynaklarında son durum, 23 Eylül 2026 itibarıyla yeniden merak konusu oldu. İSKİ’nin güncel ölçümleriyle birlikte barajların doluluk oranları belli oldu. Peki, 23 Eylül İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul baraj doluluk oranları haberimizde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul’da 23 Eylül 2026 tarihinde barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 36,94 oldu. İSKİ’nin 23 Eylül tarihli ölçümlerinde baraj bazındaki oranlar farklılık gösterdi.

23 EYLÜL 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 23 Eylül 2026 tarihli son hidrolik ölçümlerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

Elmalı Barajı: Yüzde 64,79

Darlık Barajı: Yüzde 56,96

Ömerli Barajı: Yüzde 50,18

Alibey Barajı: Yüzde 33,88

Terkos Barajı: Yüzde 32,8

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 26,87

Sazlıdere Barajı: Yüzde 21,2

Istrancalar Barajı: Yüzde 19,82

Kazandere Barajı: Yüzde 12,31

Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,46

23 Eylül 2026 tarihinde ölçülen yüzde 36,94'lük genel ortalama, İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranını gösteriyor. Aynı tarihte baraj bazında en yüksek oran Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise Pabuçdere Barajı’nda ölçüldü.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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