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İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 24 Eylül İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 24 Eylül İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bağcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Eylül İstanbul Bağcılar su kesintisi saatleri...

Bağcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Bağcılar su kesintisi listesi açıklandı: 

Kazım Karabekir Mah / Bağcılar

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

24.09.2026 15:48

Tahmini Bitiş

24.09.2026 18:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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