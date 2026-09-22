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İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 22 Eylül İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 22 Eylül İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Eylül İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...

Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Ataşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Yenişehir Mah / Ataşehir

Açıklama

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Başlama Tarihi

22.09.2026 14:26

Tahmini Bitiş

22.09.2026 18:00

 

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