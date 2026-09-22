İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 22 Eylül İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Ataşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Yenişehir Mah / Ataşehir

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

22.09.2026 14:26

Tahmini Bitiş

22.09.2026 18:00