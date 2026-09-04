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İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 4-5 Eylül İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 4-5 Eylül İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...

Arnavutköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Arnavutköy su kesintisi listesi açıklandı: 

Dursunköy Mah. / Arnavutköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

Başlama Tarihi

04.09.2026 13:17

Tahmini Bitiş

04.09.2026 18:00

 

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