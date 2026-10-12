İstanbul Ablası kimdir, İstanbul Ablası Su Kulaçatan kaç yaşında, nereli, İstanbul Ablası ve Ankara Abisi sevgili mi?

İstanbul Ablası ve Ankara Abisi sevgili mi sorusu, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İki ismin birlikte anılmaya başlamasıyla birlikte aralarındaki ilişkinin ne olduğu, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Peki, İstanbul Ablası Su Kulaçatan kimdir, Ankara Abisi Yasin Oyanık ile nasıl bir bağı var? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

İSTANBUL ABLASI KİMDİR?

Sosyal medyada "İstanbul Ablası" olarak tanınan kişinin adı Su Kulaçatan'dır. Kulaçatan, İstanbul'da kimsesiz ve evsiz insanlara yönelik yardım çalışmaları yürütüyor. "İstanbul Ablası" adıyla başlattığı proje kapsamında sokakta yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan kişilere ulaşmaya çalışan Kulaçatan, bu faaliyetlerini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

SU KULAÇATAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Su Kulaçatan'ın doğum tarihi, yaşı ve memleketine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış kesin bir bilgi bulunmuyor. Kulaçatan'ın yardım çalışmalarını ağırlıklı olarak İstanbul'da sürdürdüğü biliniyor.

SU KULAÇATAN NE İŞ YAPIYOR?

Su Kulaçatan, sosyal medyada yardım faaliyetleri yürüten bir isim olarak tanınıyor. Kulaçatan'a takipçileri tarafından WhatsApp ve sosyal medya üzerinden sokakta yaşayan, bakıma muhtaç kişilerle ilgili ihbarlar iletiliyor. Kulaçatan da bu ihbarlar doğrultusunda ilgili kişilere ulaşarak yetkilileri bilgilendiriyor ve yardım sürecini başlatıyor.

RUS VATANDAŞINA SAHİP ÇIKTI

Su Kulaçatan, Ağustos ayında İstanbul Esenler'de sokakta yaşayan 76 yaşındaki Rus vatandaşı Andrei Chertkov'a yardım etmesiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Gelen ihbar üzerine yaşlı adamı bulan Kulaçatan, yetkililere haber vererek onu hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından Chertkov'u evinde misafir eden Kulaçatan, yaşlı adamın kendi isteğiyle ülkesine dönmek istediğini açıklamıştı.

İSTANBUL ABLASI VE ANKARA ABİSİ SEVGİLİ Mİ?

Su Kulaçatan ile Yasin Oyanık arasında romantik bir ilişki olduğuna dair herhangi bir doğrulanmış bilgi bulunmuyor. İki isim, sosyal medyada yürüttükleri ortak yardım faaliyetleriyle biliniyor. Kulaçatan ve Oyanık'ın, ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarda zaman zaman birlikte hareket ettiği biliniyor.

Yasin Oyanık'la ortak yardım faaliyetleri yürüten Su Kulaçatan sosyal medyadan tepki gösterdi. Kulaçatan, haberlerin kaynağı sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: "İşte yok sevgilisiyle yedi de, yok bilmem ne oldu da, işte yok kara paraya bulaştı gibi gibi haberlerin önüne geçmek için şu anda resmi olarak yapılmış herhangi bir açıklama zaten yok. Yani gözaltında olduğu doğrudur ama dediğim gibi resmi herhangi bir açıklama daha henüz olmadı."