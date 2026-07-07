İsrail'in NATO üyesi olup olmadığı ve 2026 Ankara NATO Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı, zirve öncesinde kamuoyunda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde, İsrail'in ittifaktaki statüsü ve zirveye ilişkin durumu resmi bilgiler doğrultusunda netlik kazandı. Peki, İsrail NATO üyesi mi? İsrail NATO Zirvesi'ne katılacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar.

İSRAİL NATO ÜYESİ Mİ?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 4 Nisan 1949 tarihinde Washington Antlaşması ile kurulan ve kolektif savunma esasına dayanan uluslararası bir güvenlik ittifakıdır. İttifakın üyeleri Avrupa ile Kuzey Amerika'da yer alan ve Washington Antlaşması'nın üyelik şartlarını yerine getiren ülkelerden oluşmaktadır.

2026 yılı itibarıyla NATO'nun 32 üyesi bulunmaktadır. İsrail ise bu üye ülkeler arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla İsrail, NATO'nun tam üyesi değildir.

NATO'nun hukuki yapısı ve kuruluş anlaşması çerçevesinde üyelik süreci belirli kriterlere bağlıdır. Mevcut resmi üyelik listesinde İsrail bulunmamaktadır. Bu nedenle İsrail, NATO karar alma mekanizmalarında oy hakkına sahip bir üye ülke statüsünde değildir.

Ankara'da gerçekleştirilen 2026 NATO Zirvesi öncesinde de İsrail'in NATO ülkesi olup olmadığı yönündeki sorular yeniden gündeme gelirken, resmi bilgiler İsrail'in ittifak üyesi olmadığını ortaya koymaktadır.

İSRAİL NATO ZİRVESİ'NE KATILACAK MI?

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Zirvesi, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiriyor.

Zirve öncesinde kamuoyunda merak edilen konulardan biri de İsrail'in toplantıda yer alıp almayacağı oldu.

Resmi program kapsamında İsrail, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmayacaktır. Böylece İsrail'in zirve masasında yer almayacağı netlik kazanmıştır.

2026 NATO Zirvesi, NATO'nun üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Açıklanan resmi zirve programında İsrail'e yer verilmemiştir.

Bu kapsamda, İsrail ne NATO üyesi ülkeler arasında bulunmakta ne de Ankara'da gerçekleştirilen 2026 NATO Zirvesi'nin resmi katılımcıları arasında yer almaktadır. Bu bilgiler, NATO'nun resmi üyelik yapısı ile zirve programı doğrultusunda kamuoyuna yansıyan resmi veriler temel alınarak değerlendirilmektedir.