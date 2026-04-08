İsrail, Eşref Rüya Görkem Sevindik'i neden tehdit etti? Görkem Sevindik ne dedi, Filistin paylaşımı nedir? Görkem Sevindik İsrail olayı nedir?

Son dönemde Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, İsrail’in Filistin’e yönelik uygulamaları uluslararası kamuoyunun odağına oturdu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın etkileri sadece bölge ülkeleriyle sınırlı kalmazken, İsrail’in Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik hukuk tanımaz uygulamaları ciddi tepkilere yol açtı. Bu gelişmelerin gölgesinde, Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşref Rüyanın “Kadir Baba” karakteriyle tanınan Görkem Sevindik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile İsrail’in idam kararlarına karşı sessiz kalmayan bir duruş sergiledi. Peki, İsrail, Eşref Rüya Görkem Sevindik'i neden tehdit etti? Görkem Sevindik ne dedi, Filistin paylaşımı nedir? Detaylar...

İSRAİL, EŞREF RÜYA GÖRKEM SEVİNDİK’İ NEDEN TEHDİT ETTİ?

Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kanal D dizisi Eşref Rüya, sadece Türkiye’de değil, yurt dışındaki izleyici kitlesiyle de dikkat çekiyor. Dizide “Kadir Baba” karakterine hayat veren usta oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Meclisi kararına dair yaptığı insani tepki sonrası, beklenmedik bir şekilde uluslararası medya ve siyasi çevrelerin gündemine oturdu.

Sevindik’in sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, İsrail’in yeni idam kararına karşı duyduğu tepkiyi dile getirdiği bölüm şöyleydi:

“12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk…”

“Lütfen susmayalım… İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara…”

Bu sözler İsrail’de geniş yankı uyandırdı ve provokatif açıklamalarıyla bilinen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesajla Sevindik’e yanıt verdi:

“Eşref Rüya’daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail’de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli.”

Bu yanıt sonrası sosyal medya üzerinden İsrail politikalarını savunan çok sayıda kullanıcı, Sevindik’e tehdit mesajları gönderdi ve diziye boykot çağrısı yaptı.

GÖRKEM SEVİNDİK NE DEDİ?

Yaşanan dijital baskı dalgasının ardından Görkem Sevindik, Beykoz’da devam eden dizi setinden CNN Türk muhabiri İlayda Karaca’ya samimi bir röportaj verdi ve neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu açık yüreklilikle anlattı.

Sevindik şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim.”

Sevindik sözlerine şöyle devam etti:

“Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım. Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaş karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim.”

GÖRKEM SEVİNDİK’İN FİLİSTİN PAYLAŞIMI NEDİR?

Paylaşımının içeriğinde Filistin cezaevlerindeki idam riski altındaki mahkûmlarla ilgili duyduğu derin endişeyi, özellikle çocukların durumu üzerinden yaptığı vurgu ile dile getiren Sevindik, dünya kamuoyunu sessiz kalmamaya çağırdı.

DİJİTAL MECRA VE ULUSLARARASI TEPKİ

Eşref Rüya gibi büyük izleyici kitlesine sahip yapımlar üzerinden yükselen bu tartışma, günümüz dijital çağında sanat, politika ve sosyal medya etkileşiminin ne denli iç içe olduğunu açıkça gösterdi. Bir oyuncunun paylaşımı, sadece dini, siyasi veya kültürel bir tartışma yaratmakla kalmadı; aynı zamanda küresel bir izleyici grubunun dikkatini çeken bir hukuki ve etik meseleyi gündeme taşıdı.