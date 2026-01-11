Isparta okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Isparta'da yarın okul yarın yok mu (ISPARTA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Isparta Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için kar tatili ilan edip etmediği konusunda bir açıklama yapacak. Isparta'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Valilikten gelecek resmi açıklamanın ardından durum netleşecek. Isparta okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Isparta'da okul yok mu (ISPARTA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ISPARTA HAVA DURUMU

Isparta Hava Durumu Raporu: Göller Bölgesi'nde Kar ve Buzlanma Etkili Olacak

Isparta, 12 Ocak 2025 itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen nemli hava ile kuzeyden gelen dondurucu soğukların çarpışma noktasında kalarak yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girecek. 12 Ocak Pazartesi günü şehirde karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, öğleden sonra tamamen kara dönüşmesi bekleniyor. Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 0 derece, en yüksek sıcaklığın ise 4 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 96 gibi çok yüksek bir seviyede olması, kar yağışının miktarını artıracak ve şehir merkezinde bile hatırı sayılır bir örtü oluşmasına neden olacaktır.

13 Ocak Salı günü, kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte dondurucu soğuklar kente hakim olmaya başlayacak. Gece sıcaklıklarının eksi 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Davraz Kayak Merkezi gibi yüksek kesimlerde kar kalınlığının yarım metreyi aşacağı tahmin ediliyor. Isparta'nın geçmiş verilerine bakıldığında Ocak ayında eksi 15 derecenin altına düşen ekstrem soğuklar kaydedilmiştir. Bu hafta boyunca da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği uyarısı yapılmaktadır. Özellikle 14 Ocak Çarşamba günü, havanın açılmasıyla birlikte yaşanacak olan ayaz, yollarda kuvvetli buzlanmaya (karabuz) neden olabilir.

15 ve 16 Ocak tarihlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenmekle birlikte, dondurucu hava etkisini sürdürecektir. Gündüz sıcaklıklarının 2-3 dereceyi geçmeyeceği, gece ise eksi 7 derecelere kadar gerileyeceği öngörülmektedir. Isparta halkının özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşacak don olayına karşı su sayaçlarını korumaları ve dışarıda geçirdikleri süreyi kısıtlamaları önerilmektedir. Sürücülerin Antalya-Isparta kara yolu üzerindeki geçitlerde yaşanabilecek ani sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerekmektedir. Isparta Belediyesi'nin kar küreme ve tuzlama ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağı bildirilmiştir.

ISPARTA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.