Isparta deprem mi oldu, 17 Temmuz Isparta’nın neresinde deprem oldu, depremin şiddeti kaç?

17 Temmuz'da Isparta'da hissedilen deprem, kısa sürede gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Depremin ardından vatandaşlar " Isparta'da deprem nerede oldu?", "Merkez üssü hangi ilçe?" ve "Deprem kaç büyüklüğündeydi?" sorularına cevap ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri yakından takip ediliyor.

ISPARTA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Isparta'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre merkez üssü Isparta Merkez olan depremin büyüklüğü 2.1 (ML) olarak ölçülürken, sarsıntının yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremi hisseden vatandaşlar, "Isparta'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.