Isparta deprem mi oldu, 17 Temmuz Isparta’nın neresinde deprem oldu, depremin şiddeti kaç?
Isparta'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar "Isparta'da deprem mi oldu?", "17 Temmuz Isparta depreminin merkez üssü neresi?" ve "Depremin şiddeti kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre 17 Temmuz'da kaydedilen depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin detaylar merak konusu oldu.
17 Temmuz'da Isparta'da hissedilen deprem, kısa sürede gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Depremin ardından vatandaşlar " Isparta'da deprem nerede oldu?", "Merkez üssü hangi ilçe?" ve "Deprem kaç büyüklüğündeydi?" sorularına cevap ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri yakından takip ediliyor.
ISPARTA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Isparta'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre merkez üssü Isparta Merkez olan depremin büyüklüğü 2.1 (ML) olarak ölçülürken, sarsıntının yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremi hisseden vatandaşlar, "Isparta'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
ISPARTA'DA DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem, 17 Temmuz 2026 saat 13.10.07'de Isparta Merkez ilçesinde meydana geldi. Depremin koordinatları 37.7772 enlem ve 30.5287 boylam olarak açıklanırken, sarsıntının çevre bölgelerde de hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?
AFAD verilerine göre Isparta'da meydana gelen depremin büyüklüğü 2.1 (ML) olarak kaydedildi. Deprem, yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Düşük büyüklükteki sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar veya can ve mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNDE YERİNİ ALDI
17 Temmuz'da meydana gelen Isparta depremi, AFAD'ın son depremler listesinde yayımlandı. Yetkililer, gelişmelerin resmi kurumların açıklamalarından takip edilmesi gerektiğini hatırlatırken, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması tavsiye edildi.