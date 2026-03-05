İspanya Türkiye'ye vizeyi kaldırdı mı? Türkiye İspanya kardeşliği olayı ne, vize kalktı mı?

Sosyal medyada son günlerde Türkiye ve İspanya arasında dikkat çeken bir etkileşim yaşanıyor. Kullanıcılar iki ülke arasında gelişen bu atmosferi "Türk-İspanyol dostluğu" olarak nitelendirerek çok sayıda paylaşım yapıyor.

İSPANYA TÜRKİYE OLAYI NEDİR?

Son günlerde sosyal medya platformlarında Türkiye ve İspanya'da yaşayan kullanıcılar arasında yüksek etkileşimli paylaşımlar yapılmaya başlandı. Paylaşımların temelinde İspanya'nın savaş karşıtı tutumu yer aldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin iki askeri üssünü kullanmasına izin vermedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik eleştirileri sonrasında Sanchez tarafından yapılan "Savaşa hayır." açıklaması da sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de birçok kullanıcı İspanya hakkında destek mesajları yayımladı.

Paylaşımların artmasında geçmişte yaşanan bazı olayların yeniden gündeme gelmesi de etkili oldu. İspanya'nın Türkiye'de meydana gelen deprem ve yangın felaketlerinde yardım gönderen ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığı hatırlatıldı. Ayrıca Filistin konusunda sergilenen hassasiyet ve İsrail'i protesto etmek amacıyla Eurovision gibi büyük organizasyonlardan çekilme kararı da sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Tüm bu gelişmelerin ardından Türk sosyal medya kullanıcıları arasında İspanya'ya yönelik yoğun bir övgü dalgası ortaya çıktı.

İSPANYA VİZE KALKTI MI?

Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları arasında başlayan bu etkileşim sonrası birçok kişi İspanya'yı ziyaret etmek istediğini belirten paylaşımlar yaptı. Bunun ardından "İspanya Türkiye'ye vizeyi kaldırdı mı?" sorusu sosyal medyada en çok merak edilen konular arasına girdi. Seyahat planı yapmak isteyen kullanıcılar vize uygulamasıyla ilgili güncel durumu araştırmaya başladı.

İspanya, Schengen Bölgesi üyesi bir ülke olduğu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kısa süreli seyahatlerinde Schengen vizesi alması gerekiyor. 90 günü aşmayan turistik veya kısa süreli ziyaretlerde bu vize uygulaması devam ediyor.