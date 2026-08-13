İspanya Süper Kupası'nda 2027 yılında mücadele edecek takımlar ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyon Türkiye'de düzenlenecek. Peki, İspanya Süper Kupası'nda hangi takımlar var? 2027 İspanya Süper Kupa yarı final eşleşmeleri! Detaylar...

İSPANYA SÜPER KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

2027 İspanya Süper Kupası'nda dört takım mücadele edecek. Organizasyonda Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid yer alacak.

Dört takımın mücadele edeceği organizasyonda iki yarı final karşılaşması oynanacak. Yarı final mücadelelerinin ardından finale yükselen ekipler şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

İspanya Süper Kupası, dört takımlı final-four formatıyla düzenleniyor. RFEF'nin resmi turnuva dokümanında da organizasyonun iki yarı final ve bir final olmak üzere toplam üç karşılaşmadan oluştuğu belirtiliyor.

2027 organizasyonunun İstanbul'da gerçekleştirilmesi halinde Türk futbolseverler, İspanyol futbolunun önde gelen kulüplerini aynı organizasyon kapsamında takip etme fırsatı bulacak.

Turnuvada yer alacak takımlar şöyle:

Real Madrid

Barcelona

Real Sociedad

Atletico Madrid

Organizasyonda Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler de Türk futbolseverlerin yakından takip edeceği isimler arasında bulunuyor. Arda Güler, takımı Real Madrid ile birlikte İstanbul'a gelecek.

2027 İSPANYA SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ!

Dört takımın mücadele edeceği 2027 İspanya Süper Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de netleşti. Buna göre ilk yarı final karşılaşmasında Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

İkinci yarı final mücadelesinde ise Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak.

2027 İspanya Süper Kupa eşleşmeleri şu şekilde:

Real Sociedad – Real Madrid

Barcelona – Atletico Madrid

Bu iki karşılaşmanın kazananları organizasyonun finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek. RFEF'nin 2026/27 sezon takviminde turnuvanın 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında oynanacağı yer alırken, organizasyonun final-four formatındaki yapısı iki yarı final ve bir final karşılaşmasından oluşuyor.

Karşılaşmaların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyor. Böylece Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in yer aldığı organizasyon İstanbul'da futbolseverlerle buluşacak.

İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'de düzenlenmesiyle birlikte özellikle Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İstanbul'da sahaya çıkması da organizasyonu Türk futbolseverler açısından dikkat çekici hale getiriyor.

İspanya Süper Kupası'nın 2027 organizasyonunda dört takımın mücadele edeceği ve toplam üç karşılaşmanın oynanacağı belirtiliyor. RFEF'nin resmi belgelerinde de turnuvanın iki yarı final ve finalden oluşan formatı doğrulanıyor.

2027 İspanya Süper Kupası kapsamında oynanacak karşılaşmaların 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Organizasyonun İstanbul'daki adresi ise Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanıyor.