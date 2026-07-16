İspanya Arjantin maçı hangi kanalda, Dünya Kupası yarı final maçı İspanya Arjantin ne zaman saat kaçta?

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonunda kupanın sahibi belli oluyor. Finalde karşı karşıya gelecek İspanya ile Arjantin arasındaki dev mücadele öncesinde futbolseverler, "İspanya Arjantin maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Dünya Kupası finaline dair merak edilen tüm detaylar.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA? DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı büyük finalde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesinde "İspanya - Arjantin maçı hangi kanalda?", "Final ne zaman, saat kaçta başlayacak?" ve "Maç nerede oynanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Dünya Kupası finaline ilişkin tüm ayrıntılar.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Turnuvanın son maçında İspanya ile Arjantin, dünyanın en büyük futbol kupasını kazanabilmek için sahaya çıkacak.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev finalde ilk düdük TSİ 22.00'de çalacak. Milyonlarca futbolseverin ekran başından takip edeceği mücadele, futbol şölenine sahne olacak.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası finali Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Türksat uydusu ve TRT'nin yayın yaptığı dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek.

FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesine, ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dünya futbolunun en önemli organizasyonunun finali, binlerce taraftarın tribünden takip edeceği atmosferde oynanacak.

DÜNYA KUPASI'NDA KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen İspanya ile Arjantin, finalde kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, iki güçlü ekibin mücadelesinde 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yeni şampiyonunun kim olacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Dev final, hem yıldız futbolcuların performansı hem de kupanın sahibini belirleyecek olması nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip edilecek.