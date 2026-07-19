İspanya Arjantin ilk 11'ler açıklandı! İspanya Arjantin Dünya Kupası Finali’nde Messi-Yamal ilk 11’de mi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı İspanya - Arjantin finali öncesinde ilk 11'ler futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. "İspanya - Arjantin ilk 11'ler açıklandı mı?", "Messi ve Lamine Yamal ilk 11'de mi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, dev finalde sahaya çıkacak kadrolar ve teknik direktörlerin tercihleri merakla bekleniyor.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? DÜNYA KUPASI FİNALİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı büyük final için geri sayım sona erdi. İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek dev mücadele öncesinde futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve finalin oynanacağı stadı araştırıyor. Dünya futbolunun iki dev ekibi, kupayı müzesine götürebilmek için sahaya çıkacak.

19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak final mücadelesi milyonlarca futbolsever tarafından canlı olarak takip edilecek. İşte İspanya - Arjantin Dünya Kupası Finali'nin yayın kanalı, maç saati, platform bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar…

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası Finali, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, dev finali televizyonun yanı sıra TRT'nin yayın platformları üzerinden de takip edebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME PLATFORM BİLGİLERİ

İspanya - Arjantin finalini TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ GÜN?

Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Turnuvanın son karşılaşmasında kazanan ekip, futbolun en prestijli kupasının sahibi olacak.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilecek.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev final, ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Yaklaşık 82 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olan MetLife Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyerek finale yükselen İspanya ve Arjantin, Dünya Kupası kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Yıldız futbolcuların sahne alacağı mücadele, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Dev finalin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yeni şampiyonu futbol tarihindeki yerini alacak.

İLK 11’LER: