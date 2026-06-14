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İsmail Yüksek kimdir, İsmail Yüksek kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor, hangi takımı tut

İsmail Yüksek kimdir, İsmail Yüksek kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor, hangi takımı tut
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Fenerbahçe’nin orta sahadaki dinamosu ve A Milli Takımımızın vazgeçilmez ismi İsmail Yüksek, sergilediği performansla futbolseverlerin en çok araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki, İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 26 Ocak 1999 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesinde doğan başarılı futbolcu, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Kariyerine Gölcükspor’da profesyonel adım atan ve kısa sürede devlerin radarına giren İsmail Yüksek, günümüzde sarı-lacivertli formayla Avrupa kulüple

Sahadaki hırsı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan İsmail Yüksek, özel hayatına dair detaylarla da taraftarların ilgisini çekiyor. Arama motorlarında sıkça karşılaşılan "İsmail Yüksek evli mi, çocuğu var mı?" soruları, genç yıldızın henüz bekar olması ve kariyerine odaklanmasıyla yanıt buluyor. Bursa’da başlayan hikayesini Fenerbahçe’nin kilit ismi olarak sürdüren İsmail Yüksek’in hangi takımı tuttuğu ve memleketi gibi merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Milli gururumuz İsmail Yüksek’e dair bilinmeyenleri keşfetmek için haberimizin detaylarına göz atın!

 İSMAİL YÜKSEK KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Bursa altyapısında başlayan ve alt liglerden tırnaklarıyla kazıyarak devlerin arasına giren orta saha oyuncusu, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Hırsı, dinamizmi ve oyun kurma becerisiyle tanınan milli yıldız, hem Süper Lig hem de Avrupa sahnesinde adından söz ettirmektedir.

İSMAİL YÜKSEK ASLEN NERELİ?

Başarılı futbolcu aslen Bursa, İzniklidir. Futbolla ilk olarak Bursa yerel kulüplerinde tanışan Yüksek, doğup büyüdüğü şehrin futbol kültürünü profesyonel kariyerine de yansıtmıştır. Gölcükspor’da gösterdiği çıkışla Fenerbahçe’nin dikkatini çekmiş ve Bursa’dan İstanbul’a uzanan bir başarı hikayesine imza atmıştır.

İSMAİL YÜKSEK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Özel hayatıyla gündeme gelmekten ziyade saha içindeki performansıyla bilinen İsmail Yüksek, henüz evli değildir ve çocuğu yoktur. Ancak 2026 yılının başında özel hayatında ciddi bir adım atan yıldız futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Esin Matraş ile nişanlanmıştır. Çiftin evlilik yolundaki ilk adımı, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştır.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İsmail Yüksek, kariyerine Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de devam etmektedir. Sarı-lacivertli formayla 5 numaralı formayı terleten başarılı ön libero, takımının orta sahadaki "dinamosu" görevini üstlenmektedir. Aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da en kilit oyuncularından biri olarak 2026 Dünya Kupası sürecinde aktif rol oynamaktadır.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

İsmail Yüksek, tuttuğu takıma dair açıklama yapmadı.

İSMAİL YÜKSEK KÜNYE (2026)

Doğum Tarihi: 26 Ocak 1999

Yaş: 27

Memleketi: İznik, Bursa

Güncel Takımı: Fenerbahçe

Mevkii: Orta Saha / Ön Libero

Medeni Durumu: Nişanlı (Esin Matraş ile)

Forma Numarası: 5

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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