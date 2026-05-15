Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli orta saha oyuncularından biri olan İsmail Yüksek, yeniden transfer gündeminin merkezine yerleşti. Fenerbahçe formasıyla sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken milli futbolcunun, sezon sonunda kariyerine Avrupa’da devam edebileceği yönündeki iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, İsmail Yüksek gidiyor mu, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İsmail Yüksek hangi takıma transfer olacak? Detaylar..

İSMAİL YÜKSEK FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Fenerbahçe’nin milli orta sahası İsmail Yüksek’in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiaları son günlerde gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre oyuncunun, Avrupa’da kariyerine devam etme fikrine giderek daha sıcak baktığı öne sürülüyor.

İsmail Yüksek’in özellikle Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A ekiplerinden ilgi gördüğü ifade ediliyor. Bu liglerden gelen tekliflerin, oyuncunun kariyer planlamasında önemli bir rol oynayabileceği konuşuluyor.

Avrupa Hayali ve Kariyer Planlaması

İsmail Yüksek’in kariyer hedefleri arasında Avrupa’da düzenli forma giymek ve daha üst seviye rekabet ortamında kendini geliştirmek olduğu iddia ediliyor. Bu doğrultuda gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

Özellikle oyuncunun, daha fazla sorumluluk alabileceği ve ilk 11’de sürekli yer bulabileceği bir takımda forma giymek istediği vurgulanıyor. Bu durum, Fenerbahçe’deki mevcut rekabet ortamı ile birlikte değerlendirildiğinde ayrılık ihtimalini güçlendiren unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE’DEKİ KONTRAT DURUMU

Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu uzun vadeli kontrat, kulübün oyuncu üzerindeki pazarlık gücünü artırırken, aynı zamanda transfer sürecini de daha karmaşık hale getiriyor.

Buna rağmen Avrupa kulüplerinin, özellikle oyuncunun potansiyeli ve milli takım performansı nedeniyle ciddi bir takip içinde olduğu ifade ediliyor.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

İsmail Yüksek’in hangi takıma transfer olacağı sorusu şu an için netlik kazanmış değil. Ancak gelen bilgilere göre oyuncuya Fransa ve İtalya’dan çeşitli kulüplerin ilgi gösterdiği belirtiliyor.

İddialara göre İsmail Yüksek, özellikle Fransa Ligue 1’de orta sahada fizik gücü yüksek oyunculara ihtiyaç duyan takımların radarında bulunuyor. Aynı şekilde İtalya Serie A ekiplerinin de oyuncunun oyun tarzını yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Bu liglerdeki teknik ve taktik yoğunluk, İsmail Yüksek’in oyun karakteriyle uyumlu bir profil çizmesi nedeniyle transfer ihtimalini güçlendiren faktörler arasında değerlendiriliyor.

YEDEK KALMA ENDİŞESİ VE OYUN SÜRESİ FAKTÖRÜ

Ortaya atılan iddialara göre İsmail Yüksek, kariyer planlamasında düzenli forma şansını öncelikli kriter olarak görüyor. Orta sahada yaşanan rekabet nedeniyle zaman zaman yedek kalma ihtimali, oyuncunun Avrupa fikrine daha sıcak bakmasına neden olan unsurlar arasında gösteriliyor.

Futbolcunun, yüksek tempolu liglerde daha fazla süre alabileceği bir projeye dahil olmak istediği ifade ediliyor.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR DÖNEMİ

İsmail Yüksek’in transfer geleceğine ilişkin nihai kararını Dünya Kupası süreci sonrasında vermeyi planladığı öne sürülüyor. Bu süreçte oyuncunun hem Fenerbahçe performansı hem de milli takımda göstereceği performansın belirleyici olacağı düşünülüyor.

PERFORMANS GRAFİĞİ VE AVRUPA İLGİSİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maçta görev alan İsmail Yüksek, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Hem savunma katkısı hem de oyun kurulumundaki rolü, Avrupa kulüplerinin ilgisini artıran en önemli etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Teknik kapasitesinin yanı sıra fiziksel gücü ve oyun disiplini, onu modern futbolun aranan orta saha profillerinden biri haline getiriyor.

15 MİLYON EURO'LUK PİYASA DEĞERİ VE TRANSFER SENARYOLARI

Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek’in transfer süreci, Fenerbahçe açısından da kritik bir ekonomik karar anlamına geliyor.

Kulübün sözleşme süresi avantajına sahip olması, olası transferde bonservis bedelinin yüksek seviyelerde gerçekleşmesine yol açabilir. Bu durum, Avrupa kulüplerinin transfer stratejilerini de doğrudan etkileyebilir.