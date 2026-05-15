Aydın'da faili meçhul kalan cinayet, 24 yıl sonra aydınlatıldı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde faili meçhul kalan Galip Öztürker (53) cinayeti, 24 yıl sonra aydınlatıldı. 5 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.

Olay, 3 Şubat 2002 yılında Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde yaşandı. 53 yaşındaki Galip Öztürker, dere kenarında bıçaklanmış halde öldürülmüş bulundu. Yeterli delilin olmaması nedeniyle cinayet, faili meçhul olarak kaldı. Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik talimatının ardından ilçedeki faili meçhul dosyaları yeniden açtı. Başsavcılığın jandarma ile yaptığı çalışmada, yeni tanık beyanları ve HTS kayıtları doğrultusunda şüphelilerden birinin başka suçtan cezaevinde bulunan M.D. (47) olduğu tespit edildi. M.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS), dün alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Jandarma, M.D.'nin ifadesinden yola çıkıp, dün 4 şüpheliyi daha yakaladı. M.D. ve diğer 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı