İsmail Kartal istifa etmeden dakikalar önce Fenerbahçe tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 yıl aradan sonra turnuvaya dönen Fenerbahçe, sahasında Roma'yı ağırladı. Chobani Stadyumu'ndaki mücadelede İtalyan ekibi 39. dakikada Cristante'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 48. dakikada Greenwood'un ara pasında Archie Brown'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Roma karşısında alınan beraberlik, İsmail Kartal'a tarihi bir başarı getirdi. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.

DAKİKALAR SONRA İSTİFASINI AÇIKLADI

İsmail Kartal'ın tarihi başarısının hemen ardından gelen açıklama ise geceye damga vurdu. Kartal, maç sonundaki basın toplantısında “Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım” diyerek görevini bıraktığını açıkladı. Kartal ayrıca “Bir daha asla geri dönmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Kartal'ın açıklamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktörünün göreve devam edeceğini söyledi. Yıldırım, “İsmail Kartal görevinin başındadır” diyerek Kartal'ın maç sırasında kafasına şişe atıldığını ve yaşananlardan etkilendiğini belirtti. Kartal'la görüştüğünü de söyleyen Yıldırım, “Devam edeceksin dedim. Ben bırakana kadar buradan gidemez” ifadelerini kullandı.

BROWN AVRUPA'DA YİNE SAHNEDE

Fenerbahçe'ye Roma karşısında beraberliği getiren Archie Brown ise Avrupa'da üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı. İngiliz sol bek, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Olimpik Lyon deplasmanında attığı golün ardından Roma karşısında da fileleri havalandırdı.