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Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin eğittiği Gorgor Komandolarını ziyaret ederek Eş-Şebab'la mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeleri talimatını verdi. Mahmud, Somali ordusuna sağlanan eğitim ve kapasite desteği nedeniyle Türkiye hükümeti ve Türk halkına teşekkür etti.

  • Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye tarafından eğitilen Gorgor Komandolarına bağlı 21. Tugayı ziyaret etti.
  • Gorgor Komandoları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'daki TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde temel ve ileri düzey askeri eğitimin yanı sıra terörle mücadele, meskun mahal operasyonları, atış, ilk yardım ve liderlik alanlarında eğitiliyor.
  • Türk polisi, Somali Polis Teşkilatına bağlı özel harekat birimi Haramcad personeline eğitim desteği sağlıyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye tarafından eğitilen Somali Ulusal Ordusuna bağlı Gorgor Komandolarına çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Yakın zamanda ileri düzey eğitimlerini tamamlayan Gorgor Komandoları 1. Tümen Komutanlığına bağlı 21. Tugayı ziyaret eden Mahmud, askerlerle bir araya geldi. Mahmud, birlik komutanları ve askeri yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

KARARGAHI VE ASKERLERİN HAZIRLIKLARINI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Mahmud, karargahtaki idari birimleri, askerlerin yaşam alanlarını, hastaneyi ve lojistik merkezlerini inceledi. Mahmud ayrıca askerlerin genel durumunu, sunulan hizmetleri ve ulusal görevler için hazırlık düzeylerini değerlendirdi.

"TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ ÜLKE HEDEFİ İÇİN ÇALIŞIN"

Gorgor Komandolarının ülke savunmasında ve terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede üstlendiği role dikkat çeken Mahmud, birliklere şu talimatı verdi: "Anayasal görevlerinizi yerine getirmeye her an hazır olmalısınız. Somali halkının terörden arındırılmış ülke hedefine ulaşması için çalışmalarınızı kararlılıkla sürdürün."

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Somali ordusunun yeniden yapılandırılmasında uluslararası desteğin önemine değinen Mahmud, Türkiye'nin katkılarını özellikle vurguladı.

"Ordumuzun yeniden yapılandırılması, eğitilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesine sağladığı sürekli destek dolayısıyla Türkiye hükümetine ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Türkiye, özellikle Gorgor Komandoları gibi özel eğitimli askeri birliklerin kurulması ve geliştirilmesine çok önemli katkılar sundu."

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİYOR

Somali Ulusal Ordusunun seçkin birlikleri arasında bulunan Gorgor Komandoları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'daki TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitiliyor.

Türkiye, askerlere temel ve ileri düzey askeri eğitimin yanı sıra terörle mücadele, meskun mahal operasyonları, atış, ilk yardım ve liderlik alanlarında eğitim veriyor.

Türk polisi de Somali Polis Teşkilatına bağlı özel harekat birimi Haramcad'ın personeline eğitim desteği sağlıyor. Haramcad birlikleri terörle mücadele ve kamu düzeninin sağlanması başta olmak üzere kritik güvenlik operasyonlarında görev alıyor.

Kaynak: Haberler.com
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