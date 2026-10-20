İsmail Kartal istifa etti mi, İsmail Kartal kovuldu mu?

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Merak edilen sorunun yanıtı şimdilik net: İsmail Kartal istifa etmedi, kulüp yönetimi de deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak maç sonunda yaşanan tepkiler ve Kartal’ın bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odasına gitmesi dikkat çekti. İşte Fenerbahçe’de Slavia Prag maçının ardından yaşananlar.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ Mİ?

Hayır, İsmail Kartal istifa etmedi. Slavia Prag maçının ardından deneyimli teknik adamdan istifaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Kartal’ın görevine devam edip etmeyeceği konusunda kulüp cephesinden de resmi bir duyuru yapılmadı.

İSMAİL KARTAL KOVULDU MU?

Fenerbahçe yönetiminden İsmail Kartal’ın görevine son verildiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Sarı-lacivertli kulübün, tribünlerden yükselen tepkilerin ardından nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Slavia Prag’ın 90. dakikada beraberlik golünü bulmasının ardından Chobani Stadyumu’ndaki sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre teknik direktör İsmail Kartal’a yönelik istifa tezahüratı yaptı. Kartal ise maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE 2-0 ÖNDEYKEN BERABERE KALDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Sarı-lacivertliler 11. dakikada Mason Greenwood’un golüyle farkı ikiye çıkardı. Slavia Prag ise 15. dakikada Lukas Provod ile skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğünü korumaya çalışan Fenerbahçe, 90. dakikada Pavel Kacor’un golüne engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına Roma ile berabere kalarak başlamış, ikinci haftada ise Aston Villa deplasmanından 6-0’lık ağır bir yenilgiyle dönmüştü. Slavia Prag beraberliğiyle puanını 2’ye yükselten sarı-lacivertliler, turnuvadaki ilk galibiyetini almayı yine başaramadı. Fenerbahçe, bu sonucun ardından 36 takımlı puan tablosunda 28. sırada yer alıyor.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Avrupa’daki kötü gidişin ve son dakikada kaçan galibiyetin ardından tepkilerin odağına yerleşen İsmail Kartal’ın geleceği, Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde atacağı adımlara bağlı olarak netlik kazanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar ise kulüpten gelecek açıklamayı merakla bekliyor.